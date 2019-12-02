مقتل 14 شخص في هجوم على كنيسة في بوركينا فاسو

أفادت مصادر أمنية في بوركينا فاسو، اليوم الأحد، مقتل 14 شخص في هجوم استهدف كنيسة بروتستانتية في هانتوكورا شرق بوركينا فاسو.

وقال مصدر أمني، إن "أكثر من 10 أشخاص كانوا يشاركون في القداس قتلوا في هجوم استهدف الكنيسة البروتستانتية في هانتوكورا" في منطقة فوتوري المحاذية للنيجر، فيما قال مصدر أمني آخر إن الحصيلة "14 قتيلاً جميعهم رجال".