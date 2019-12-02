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مقتل 14 شخص في هجوم على كنيسة في بوركينا فاسو

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 14 شخص في هجوم على كنيسة في بوركينا فاسو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 11:51 م

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بوابة الخليج 365

وكالات

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أفادت مصادر أمنية في بوركينا فاسو، اليوم الأحد، مقتل 14 شخص في هجوم استهدف كنيسة بروتستانتية في هانتوكورا شرق بوركينا فاسو.
وقال مصدر أمني، إن "أكثر من 10 أشخاص كانوا يشاركون في القداس قتلوا في هجوم استهدف الكنيسة البروتستانتية في هانتوكورا" في منطقة فوتوري المحاذية للنيجر، فيما قال مصدر أمني آخر إن الحصيلة "14 قتيلاً جميعهم رجال".

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر في الشرطة أن مسلحين اقتحموا كنيسة بروتستانتية في بلدة هانتوكورا الواقعة في منطقة فوتوري المحاذية للنيجر.

وذكرت المصادر أن مجهولين هاجموا أيضا مواقع لقوات الأمن في محيط الكنيسة، ما أسفر عن مقتل ثلاثة عسكريين.

وأفاد المصدر الأمني أن "عشرة أفراد مدججين بالسلاح قتلوا المصلين بدم بارد، بينهم قس الكنيسة وأطفال"، ثم فروا على دراجات نارية، مشيرا إلى أن "عملية تمشيط" بدأتها وحدة عسكرية في فوتوري لاقتفاء أثرهم.

وتشهد بوركينا فاسو، في الفترة الأخيرة، هجمات متكررة ضد الكنائس أو مصلين مسيحيين تنسب إلى جماعات "جهادية". وقتل خمسة أشخاص على الأقل في هجوم استهدف كنيسة على بعد 60 كم من ولاية جيبو، شمالي بوركينا فاسو، في شهر أبريل الماضي. ويعد ذلك الهجوم هو الأول على كنيسة منذ اندلاع موجة هجمات "الجهاديين  في بوركينا فاسو في عام 2015. كما راح عدد من أئمة المساجد ضحايا هجمات المتطرفين خلال الفترة نفسها.

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