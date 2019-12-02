كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 5 أشخاص في غارة أمريكية على سيارة مدنية أفغانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استهدفت غارة بطائرة أمريكية مسيرة، اليوم الأحد، سيارة تقل 5 أشخاص، في جنوب شرقي أفغانستان، مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا بداخلها.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء نقلاً عن مسؤولين ووسائل إعلام أن القتلى هم: "أم وثلاثة من أقاربها وسائق السيارة".