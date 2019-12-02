كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خالد الجار الله: هناك مؤشرات للتهدئة حول الملف النووي الإيراني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله، أن الأمور تسير في اتجاهها الصحيح حول الملف الإيراني، وهناك مؤشرات للتهدئة بعد الأشهر الماضية التي شهدت تصعيداً كبيراً.

وحول القمة الخليجية، قال الجار الله إن الكويت "تنظر للقمة الخليجية المرتقبة بكثير من التفاؤل والأمل في أن تحقق ما يتطلع إليه أبناء الخليج من أمن واستقرار وتطور في مسيرة مجلس التعاون"، معرباً عن أمله في أن تكون قمة الرياض "هي طريق لعودة القمم الخليجية كما كانت".

وأضاف الجارالله في تصريح للصحفيين عقب مشاركته حفل سفارة رومانيا بعيدها الوطني اليوم الأحد، أن الأمور تسير في اتجاهها الصحيح.