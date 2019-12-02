كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خالد الجار الله: هناك مؤشرات للتهدئة حول الملف النووي الإيراني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف الجارالله في تصريح للصحفيين عقب مشاركته حفل سفارة رومانيا بعيدها الوطني اليوم الأحد، أن الأمور تسير في اتجاهها الصحيح.
وحول مبادرة هرمز الإيرانية، أوضح رئيس الوزراء الكويتي، صباح الخالد الصباح، أن "المبادرة الإيرانية أساسها مسؤولية المنطقة، وهناك مبادرات أخرى، منها مبادرة الحارس والمبادرة الأوروبية ومبادرة من روسيا"، معتبراً أنه من أجل إيجاد قبول للمبادرة يجب أن تكون علاقة طهران بالدول طبيعية، ونجاح المبادرة الإيرانية يحتاج إلى توفر الظروف الملائمة.
وإلى ذلك، قال الصباح، إن القمة الخليجية ستُعقد في الرياض 10 ديسمبر الجاري.
وتنعقد القمة الخليجية هذا العام في الرياض للعام الثاني على التوالي، بعد استضافتها القمة السابقة في التاسع من ديسمبر 2018.