كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد موسى: وزير داخلية السراج أحد القيادات الإرهابية فى ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الإعلامي أحمد موسى، إن وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني الليبية فتحي باشاغا هو أحد العناصر الإرهابية في ليبيا، لافتًا إلى أن الجيش التركي سيسيطر على كل الأجواء فى ليبيا بعد الاتفاقية الموقعة بين فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الأحد، إن اتفاق السراج وأردوغان يمنع ترسيم الحدود بين قبرص واليونان، ويعطي غطاءً لنقل الإرهابيين إلى ليبيا، موضحا أن أردوغان أراد من الاتفاقية التي وقعت مع ليبيا، منع ترسيم الحدود بين مصر واليونان.

وتابع أن الاتفاقية تمنع أي إجراءات ترسيم حدود بين قبرص واليونان، وإلغاء الجمهورية القبرصية، وجزيرة كريت، ورودس إحدى الجزر اليونانية الموجودة في البحر المتوسط، ويلغي أي حقوق لقبرص واليونان في منطقة البحر المتوسط في مسألة البحث والتنقيب عن الغاز.

