كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر متحدث البرلمان الليبي: الجيش الوطني يسيطر على 90% من طرابلس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد عبد الله بليحق، المتحدث باسم مجلس النواب الليبي أن الجيش الوطني الليبي يسيطر على 90% من طرابلس، مشيرًا إلى أن رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج يعتمد على المليشيات الإرهابية فقط.

وقال بليحق، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، اليوم الأحد، إن اتفاقية "السراج" وأردوغان باطلة؛ لأنه لايجوز للسراج توقيع أى اتفاقية وما قام به انتحار سياسي

وأشار إلى أن رئيس مجلس النواب الليبي طالب بسحب الثقة من "السراج" وحكومته، متابعًا: "نرفض تواجد أى قوات تركية على الأراضي الليبية، وسيتم التعامل فورا مع أي قوات تركية غازية".

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وأوضح، أن سلاح الجو الليبي سيتعامل بقوة مع أى قوات تركية تتواجد على الأراض الليبية، مؤكدًا على أن الجيش الوطني الليبي سيتصدى للمليشيات الإرهابية.

وأعرب أن رئيس مجلس النواب الليبي عن أملة أن يكون هناك موقف واضح من الاتحاد الاوروبي تجاه بلطجة "أردوغان".

