كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئاسة الفلسطينية: إسرائيل تحاول شرعنة الاستيطان بالخليل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت الرئاسة الفلسطينية، مساء اليوم الأحد، أن القرار الإسرائيلي لإقامة مشروع استيطاني جديد في الخليل جنوب الضفة الغربية، محاولة لشرعنة الاستيطان.

وقالت الرئاسة في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، إن هذا الإعلان الإسرائيلي يمثل أولى النتائج الملموسة لمحاولات إدارة الرئيس ترامب لشرعنة الاستيطان، وهي الخطوة الممهدة لضم الضفة الغربية.

واعتبرت الرئاسة أن الإعلان الإسرائيلي يمثل "انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة، وهي خطوة استفزازية جديدة مرفوضة كلياً".

وحملت الرئاسة، الحكومة الإسرائيلية مسؤولية "هذه الجرائم بحق شعبنا وأرضنا"، داعية المجتمع الدولي إلى "التحرك العاجل للوقوف في وجه هذه الإجراءات الإسرائيلية، واتخاذ خطوات ملموسة مقابل هذا التصعيد الاسرائيلي، تبدأ بمقاطعة شاملة للاستيطان الاستعماري الاسرائيلي".