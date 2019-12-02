كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باحث: الاتفاق الليبي التركي يضر عدد من الدول وعلى رأسها مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الباحث في الشئون الليبية ودول شمال المتوسط بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية

أكدالدكتور زياد عقل، على أن "اتفاق حكومة السراج مع تركيا غير شرعي"، لافتًا إلى أن الاتفاق يستهدف شقين: "الأول" هو إعادة إرسال النفوذ التركي في منطقة شمال إفريقيا، و"الشق الثاني" هو استمرار الرهان السياسي التركي على تيار الإسلام السياسي في العالم العربي.

وشدد الدكتور زياد عقل، خلال لقاء خاص مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامجها "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، مساء اليوم الأحد، على أن الاتفاق يضر بالأمن القومي لعدد من الدول المجاورة لليبيا وعلى رأسها مصر.

وأضاف الباحث في الشئون الليبية، أنه يجب مراعاة أن مصر كانت دومًا داعمة لفكرة أن هناك رفض لأي تدخل أجنبي في الشان الليبيـ وأن الحل يجب أن ينبع من أطراف ليبية ليبية وهذا يدل على أن المجلس الرئاسي في الغرب الليبي لايستطيع الحصول على دعم سياسي إلا من خارج ليبيا؛ مما يؤثر على فكرة التسوية بشكل عام؛ حيث يضع الحل في أيادي آخرين.

