كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر متحدث البرلمان الليبي عن اتفاق أنقرة مع "السراج": رقصة المذبوح قبل أن يغادر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبد الله بليحق، على

أكد المتحدث باسم مجلس النواب الليبيأن "النظام التركي يريد العبث في ليبيا مثل سوريا وغيرها من المناطق"، مشيرًا إلى أن أفعال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لا تخدم مصلحة الشعب التركي أو المنطقة.

وأضاف بليحق، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء اليوم الأحد، أن "أردوغان" يتحالف مع المنظمات الإرهابية والمتطرفة في المنطقة مثل الإخوان المسلمين، ويقوم بدعمهم.

وشدد على أن حكومة الوفاق الوطني الليبية برئاسة فايز السراج غير شرعية وغير دستورية ولم تؤدِّ اليمين القانونية حتى الآن، مضيفًا: توقيع السراج اتفاقية مع تركيا باطل وعمل مخالف للإعلان الدستوري ولا وجود له على المستوى القانوني"، معلقًا: "ما يقوم به السراج رقصة الطائرة المذبوح قبل أن يغادر".

Advertisements

وأشار المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، إلى أن "السراج" يقدم هذه الاتفاقيات مع أردوغان لضمان بقاؤه في السلطة، نظراً لخوفه من الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، لافتاً إلى رفض الشعب الليبي أي وجود لقوات أجنبية على الأراضي الليبية؛ سواء قوات تركية أو غيرها.

وتابع، بأن السراج يريد باتفاقه مع أنقرة الحصول على أسلحة وطائرات ليمد بها الميليشيات المسلحة؛ لتواجه بها الجيش الوطني الليبي، منوهاً إلى أن المشروع التركي هو نفس مشروع جماعة الإخوان الإرهابية في المنطقة.

ولفت المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، إلى أن الجيش الوطني الليبي يعمل على حماية لمدنيين والممتلكات مما يعقه في بعض الأحيان.

