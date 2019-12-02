كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا تلغي جواز سفر المؤلف المعروف حسن جمال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قامت السلطات التركية، اليوم الأحد، بإلغاء جواز سفر المؤلف المعروف حسن جمال، قبل مدة قصيرة من موعد سفره إلى ألمانيا.
وكان جمال على وشك المغادرة مع زوجته على متن طائرة متجهة إلى برلين في مطار إسطنبول عندما أخبره موظفو المطار بأنه ممنوع من السفر وصادروا جواز سفره. ولم يوضح التقرير سبب هذه الخطوة.
ووفقاً لـ"تي 24"، طلبت السلطات من جمال التوقيع على وثيقة تفيد بأن حظر السفر ساري المفعول منذ 11 نوفمبر.
ويعمل المؤلف في موقع "تي 24" وهو مؤسس منظمة غير حكومية تطالب بتعزيز حرية الصحافة تسمى "بي 24".
وأصدر جمال كتاباً في 2012 يناقش فيه دور عائلته في الإبادة الجماعية للأرمن على أيدي العثمانيين.
وتنفي تركيا، الدولة التي حلت محل الإمبراطورية العثمانية، بشدة أن قتل الأرمن يمثل إبادة جماعية.