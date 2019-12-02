كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا تلغي جواز سفر المؤلف المعروف حسن جمال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت السلطات التركية، اليوم الأحد، بإلغاء جواز سفر المؤلف المعروف حسن جمال، قبل مدة قصيرة من موعد سفره إلى ألمانيا.

وكان جمال على وشك المغادرة مع زوجته على متن طائرة متجهة إلى برلين في مطار إسطنبول عندما أخبره موظفو المطار بأنه ممنوع من السفر وصادروا جواز سفره. ولم يوضح التقرير سبب هذه الخطوة.