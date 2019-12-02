الدوري الإسباني.. ميسي يقود البارصا لهزم أتليتيكو واستعادة الصدارة

قاد الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، فريقه برشلونة لتحقيق فوز ثمين على مضيفه أتليتيكو مدريد، بهدف دون رد، ضمن مباريات الأسبوع الخامس عشر من الدوري الإسباني.
وخلصت مجريات الشوط الأول من المباراة التي احتضنها ملعب “وانداميتروبوليتانو” بالعاصمة الإسبانية مدريد، إلى التعادل دون أهداف.
ونجح الفريق الكطلوني خلال الجولة الثانية وتحديدا عند الدقيقة 86 من التوقيع على هدف الفوز الثمين بواسطة النجم ميسي، قبل أن تعلن صافرة ماثيو لاهوز حكم المباراة عن نهايتها بفوز “البلاوغرانا” بهدف دون مقابل.
واستعاد بطل إسبانيا عقب هذا الفوز المهم، صدارة “الليغا” بعدما رفع رصيده إلى النقطة 31، متقدما بفارق الأهداف عن غريمه ريال مدريد، علما أن الفريقين سيتواجهان في 18 من الشهر الجاري، في لقاء مؤجل عن الأسبوع العاشر.
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