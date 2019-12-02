البرهان: الجيش السوداني صنع التغيير وسيحميه

الإثنين 2 ديسمبر 2019

قال رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبدالفتاح البرهان إن القوات المسلحة "صنعت التغيير في البلاد وهي من ستحميه"، مجددا التزام المؤسسة العسكرية بحماية ثورة ديسمبر/كانون الأول حتى تبلغ أهدافها.



وشدد البرهان، القائد العام للقوات المسلحة -خلال لقائه مع ضباط وضباط صف في قاعدة عسكرية شمال الخرطوم، الأحد- على أن الجيش سيحمي التغيير ليصل الشعب السوداني إلى مبتغاه، مضيفا: "لا يمكن أن يخذله أبدا وسيظل عصيّا على كل استهداف، بعيدا عن المزايدة على كل مواقفه".

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وقال إن القوات المسلحة انحازت إلى جانب الشعب من منطلق واجباتها الوطنية، وبتماسكها وبقائها على قلب رجل واحد نجحت الثورة، مشيرا إلى تضامن كافة مكونات القوات النظامية في هذه المرحلة التاريخية التي تمر بها البلاد عبر هذا التغيير الذي يهدف لبناء السودان، دون تحيز أو تمييز تعلو فقط قيمة المواطنة التي هي أساس الحقوق.

وحيا البرهان تضحيات القوات المسلحة ومنسوبيها الذين قدموا أرواحهم في سبيل الوطن، قائلا: "إنهم ظلوا يدافعون عن السودان الكيان حتى مضوا في سبيله شهداء".

وتعهد بتوفير كافة احتياجات القوات المسلحة، مؤكدا اهتمام القيادة المتعاظم بالفرد العسكري وتوفير متطلباته بما يضمن له العيش الكريم وتأدية واجباته على الوجه الأكمل.