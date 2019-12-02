شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير وليام في الكويت.. ما سبب الزيارة؟ والان نبدء بالتفاصيل
كانت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" قد أعلنت، في وقت سابق، أن الأمير وليام سيلتقي في زيارته عددا من كبار المسؤولين الكويتيين ضمن جولة تشمل أيضا سلطنة عمان.
وتأتي الزيارة في إطار احتفالات البلدين الصديقين بالذكرى الـ 120 لتوقيع معاهدة الصداقة الكويتية - البريطانية.
ويناقش الأمير وليام مع كبار المسؤولين في الكويت سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية المميزة بينهما.
كما يحضر دوق كامبريدج التمرين العسكري المشترك بين الكويت وبريطانيا "محارب الصحراء" ويقوم بزيارة أماكن تتعلق بملفات الدفاع والتعليم والبيئة.
كانت هذه تفاصيل خبر الأمير وليام في الكويت.. ما سبب الزيارة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.