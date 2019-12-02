شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير وليام في الكويت.. ما سبب الزيارة؟ والان نبدء بالتفاصيل

وصل الأمير البريطاني وليام دوق كامبريدج إلى الكويت، مساء أمس الأحد، في زيارة رسمية للبلاد.

كانت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" قد أعلنت، في وقت سابق، أن الأمير وليام سيلتقي في زيارته عددا من كبار المسؤولين الكويتيين ضمن جولة تشمل أيضا سلطنة عمان.

وتأتي الزيارة في إطار احتفالات البلدين الصديقين بالذكرى الـ 120 لتوقيع معاهدة الصداقة الكويتية - البريطانية.

ويناقش الأمير وليام مع كبار المسؤولين في الكويت سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية المميزة بينهما.

كما يحضر دوق كامبريدج التمرين العسكري المشترك بين الكويت وبريطانيا "محارب الصحراء" ويقوم بزيارة أماكن تتعلق بملفات الدفاع والتعليم والبيئة.