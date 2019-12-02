مهارة ميسي تُطيح باتلتيكو وتعيد برشلونة لقمة الليجا

شوط المباراة الأول بدأ بطوفان من الهجوم لأصحاب الأرض، حيث شكل أتلتيكو خطورة في كثير من الأوقات على مرمى البرسا، ولكن الطوفان الأحمر اصطدم بتعملق معتاد من تير شتيجن.

اللقطة الأبرز على الإطلاق كانت رأسية هيرموسو التي تصدى لها شتيجن بصورة إعجازية، ثم عاد الحارس الألماني وصد رأسية موراتا بصورة لا تقل روعة عن سابقتها.



اما برشلونة فصنع الخطورة في لقطة وحيدة من خلال انفراد لراكيتيتش إلا أنه سدد الكرة بشكل ضعيف للغاية وكان يان أوبلاك حاضرًا.

الشوط الثاني جاء متوازنًا بين الفريقين، فتبادل كلا الفريقين الهجمات الخطيرة، ولكن ظلت اللمسة الأخيرة هي العيب القاتل من جهة برشلونة، بينما شتيجن من جهة أخرى لم يتوانى عن التعملق من جديد أيضًا.

هدأت مجريات المباراة إلى حد كبير حتى ظهر ميسي في الدقيقة 85 ومنح برشلونة الثلاث نقاط بعد تسديدة فضائية من تسديداته لم يكن لأوبلاك فرصة في التصدي لها.

