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مهارة ميسي تُطيح باتلتيكو وتعيد برشلونة لقمة الليجا

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2019-12-01 | 22:47

مهارة ميسي تُطيح باتلتيكو وتعيد برشلونة لقمة الليجا

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كعادته، تدخل ليونيل وخطف الانتصار لبرشلونة من الواندا ميتروبوليتانو، معقل أتلتيكو مدريد ، بعدما أحرز هدفًا قاتلًا في المباراة التي أُقيمت لحساب الجولة الخامسة عشر من .
شوط المباراة الأول بدأ بطوفان من الهجوم لأصحاب الأرض، حيث شكل أتلتيكو خطورة في كثير من الأوقات على مرمى البرسا، ولكن الطوفان الأحمر اصطدم بتعملق معتاد من تير شتيجن.

اللقطة الأبرز على الإطلاق كانت رأسية هيرموسو التي تصدى لها شتيجن بصورة إعجازية، ثم عاد الحارس الألماني وصد رأسية بصورة لا تقل روعة عن سابقتها.


اما فصنع الخطورة في لقطة وحيدة من خلال انفراد لراكيتيتش إلا أنه سدد الكرة بشكل ضعيف للغاية وكان يان أوبلاك حاضرًا.

الشوط الثاني جاء متوازنًا بين الفريقين، فتبادل كلا الفريقين الهجمات الخطيرة، ولكن ظلت اللمسة الأخيرة هي العيب القاتل من جهة برشلونة، بينما شتيجن من جهة أخرى لم يتوانى عن التعملق من جديد أيضًا.

هدأت مجريات المباراة إلى حد كبير حتى ظهر ميسي في الدقيقة 85 ومنح برشلونة الثلاث نقاط بعد تسديدة فضائية من تسديداته لم يكن لأوبلاك فرصة في التصدي لها.


بهذه النتيجة واصل برشلونة مُقاسمة صدارة ترتيب الليجا برصيد 31 نقطة، في الوقت الذي تجمد رصيد الروخيبلانكوس عند النقطة 25 في المركز السادس.
محمد خليل المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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