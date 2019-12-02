العبادي: لن اكون طرف باختيار مرشح جديد لرئاسة الحكومة العراقية المقبلة

أعلن رئيس "ائتلاف النصر" في ​العراق​ ​حيدر العبادي​، عن "رفضه أن يكون طرفاًَ في اختيار اي مرشح جديد ل​رئاسة الحكومة​ العراقية ​الجديدة​ بعد استقالة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي"، مؤكداً "حرصه على أن تكون مواقفه لصالح الشعب وإصلاح ​الدولة​، والمدافعة عن الشعب والوطن من موقع المسؤولية الوطنية وليس التنافس ولا المناصب".

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