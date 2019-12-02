10 قتلى في هجوم مسلح على كنيسة ببوركينا فاسو

قتل ما لا يقل عن 10 أشخاص في هجوم استهدف ​كنيسة​ شرقي ​بوركينا فاسو​، ردا للمسلحين على مقتل أفراد منهم في عملية أمنية الشهر الماضي.

وهاجم مسلحون مجهولون كنيسة هانتوكوري للبروتستانت في فوتوري، شرقي البلاد، قرب الحدود مع ​نيجيريا​، ما خلف 10 قتلى على الأقل.

وأفادت وسائل اعلامية بوركينية بأن "ثلاثة مسلحين كانوا قد قتلوا في عملية أمنية في 11 من الشهر الماضي عقب هجوم استهدف مجمعا عسكريا بفوتوري".

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