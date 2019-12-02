عشرة جرحى في إطلاق نار في نيو اورلينز في الولايات المتحدة

أصيب عشرة أشخاص بالرصاص، جروح أثنين منهم خطرة، ليل السبت الى الاحد، في حي سياحي بنيو اورلينز أكبر مدن ولاية ​اريزونا​ الاميركية، بحسب ما أفادت شرطة المدينة.

ولم يتم حتى الآن توقيف أي مشتبه به، لكن الشرطة أعلنت، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أنها اعتقلت قرب مكان الواقعة شخصا "يجري التحقيق في احتمال صلته بالحادث".