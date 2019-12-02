مقتل عنصرين من الحشد الشعبي إثر هجوم لداعش شرق العراق

اعلنت الشرطة العراقية أن "عنصرين في الحشد الشعبي قتلا وأُصيب 5 آخرين بجراح إثر هجوم مزدوج شنه أفراد من تنظيم "داعش" في محافظة ديالى شرق البلاد".
وأوضحت الشرطة أن "عناصر من تنظيم "داعش" شنوا هجوما مزدوجا على مقر للحشد الشعبي في منطقة نفط خانة شمال شرق محافظة ديالى بواسطة الأسلحة المتوسطة والخفيفة أعقبه هجوم بعبوات ناسفة".
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