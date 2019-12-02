فتفت: الحريري لا يقبل بتشكيل اي حكومة الا اذا كانت فقط من اختصاصيين

أكد عضو "​تيار المستقبل​" النائب ​سامي فتفت​، ان "الاحداث المتعلقة بملف تأليف الحكومة اصبحت واضحة للجميع"، ومفادها ان "رئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ ومنذ اللحظات الاول أكد انه لا يريد ان يتكلف من جديد"، منوهاً بـ"ان الحريري لا يقبل بتشكيل اي حكومة الا اذا كانت فقط من اختصاصيين، ولكن البعض خائف منها"، مشيراً الى ان "حكومة التكنوقراط هي الوحيدة التي تاخذ ثقة من الشعب و​المجتمع الدولي​ وتؤمن الدعم الخارجي لها".

وفيما يخص دعم المرشح ​سمير الخطيب​، اوضح فتفت ان "الحريري يدعم الخطيب للنهاية ولكن الخوف من ان يصبح اسم سمير الخطيب كاسم الوزير السابق ​محمد الصفدي​ والوزير السابق ​بهيج طبارة​"، مشدداً على ان "الاطراف المعرقلة هم ​التيار الوطني الحر​ و​حزب الله​ و​حركة امل​ لانهم لا يريدون ​حكومة تكنوقراط​"، والذي يعمل على قاعدة حرق الاسماء هو الذي يريد ان يكون الحريري على رأس الحكومة المقبلة.