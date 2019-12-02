أكد عضو "تيار المستقبل" النائب سامي فتفت، ان "الاحداث المتعلقة بملف تأليف الحكومة اصبحت واضحة للجميع"، ومفادها ان "رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري ومنذ اللحظات الاول أكد انه لا يريد ان يتكلف من جديد"، منوهاً بـ"ان الحريري لا يقبل بتشكيل اي حكومة الا اذا كانت فقط من اختصاصيين، ولكن البعض خائف منها"، مشيراً الى ان "حكومة التكنوقراط هي الوحيدة التي تاخذ ثقة من الشعب والمجتمع الدولي وتؤمن الدعم الخارجي لها".
وفيما يخص دعم المرشح سمير الخطيب، اوضح فتفت ان "الحريري يدعم الخطيب للنهاية ولكن الخوف من ان يصبح اسم سمير الخطيب كاسم الوزير السابق محمد الصفدي والوزير السابق بهيج طبارة"، مشدداً على ان "الاطراف المعرقلة هم التيار الوطني الحر وحزب الله وحركة امل لانهم لا يريدون حكومة تكنوقراط"، والذي يعمل على قاعدة حرق الاسماء هو الذي يريد ان يكون الحريري على رأس الحكومة المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر فتفت: الحريري لا يقبل بتشكيل اي حكومة الا اذا كانت فقط من اختصاصيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.