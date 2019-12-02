وهاب: المؤسسة التوحيدية للخدمات الإجتماعية مستعدة لتبني عائلة الفليطي وأولاده

اعتبر رئيس تيار "التوحيد العربي" الوزير السابق ​وئام وهاب​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أن "إنتحار ناجي الفليطي بسبب ديون لا تتجاوز مائتي ألف ليرة وصمة عار على جبين الدولة وكل من يعمل في الشأن العام في ​لبنان​". وأعلن وهاب أن "المؤسسة التوحيدية للخدمات الإجتماعية مستعدة لتبني عائلته وأولاده".

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