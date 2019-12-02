عبد الله: الكتل النيابية والحراك هم المؤثر في تشكيل الحكومة

أكد عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبد الله​ "أننا لن نعطي رأينا بالتكليف ولا بالشخص الذي سيتم تكليفه"، مشيراً الى أن "​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ لا يدعو الى استشارات، ولا يهمنا كل ما نسمعه ويتم تداوله".

وفي حديث تلفزيوني له، اوضح عبد الله أن "هناك كتل نيابية لديها شعبية سياسية وهناك مستجد هو ​الانتفاضة​ وهم المؤثر في ​تشكيل الحكومة​ للاسراع بالاستشارات الملزمة".

ولفت الى "اننا بـ"الحزب ​التقدمي الإشتراكي​" قرار التمايل مع مطالب الناس، ونحن لا نقبل وضع خطوط حمر تجاه اي فصيل، ونحن نرفض التخوينات والتهديدات".

وأشار عبد الله الى "أننا ارتأينا الا يكون السجال الاعلامي هو الأداة للحلول واردنا ان يكون ​القضاء​"، معرباً عن "رفضه تخوين التقدمي ووضعه بمصاف الفاسدين"، مشدداً على أن "حملة التجني كبيرة جدا ونحن نعمل على الالتزام بالعدالة لان خيارنا ​الدولة​ وسيبقى الدولة".

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