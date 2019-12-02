جورج نادر: لا نقبل بالحريري رئيساً للحكومة لأنه جزء من منظومة الفساد

نفى العميد المتقاعد ​جورج نادر، ان "يكون "​حزب سبعة​" هو الذي دعا الى المظاهرة اليوم عند طريق ​قصر بعبدا​" ، مشيراً الى ان "الهدف من المظاهرة هو الضغط على ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ من اجل البدء ب​الاستشارات النيابية​ المبكرة"، والتأكيد على ان "الرئيس عون هو صاحب القرار ولكن تم رشق المتظاهرين بالحجارة من قبل انصار ​التيار الوطني الحر​".

وخلال حديث تلفزيوني، أكد نادر ان "ما يسمى ​هيئة تنسيق الثورة​ مهمتها الاساس التنسيق اللوجستي بين الجميع من اجل اختيار اي قرار يتناسب مع الحراك"، مشدداً على ان "هذه الهيئة لا تمثل كل الحراك وانما تمثل 76 مكون من مكوناته ومن ضمنهم الجمعيات، الهيئات والحركات النقابية".

وطالب بـ"إجراء انتخابات نيابية مبكرة، على قاعدة لبنان دائرة واحدة واختيار حكومة حيادية يتمتع افرادها بالنزاهة والكفاءة لأن لبنان منهار اقتصادياً ومفلس مالياً"، لافتاً الى "عدم القبول برئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ مرة اخرى في ​السلطة​ لانه جزء من منظومة الفساد".