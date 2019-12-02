ماريو عون: البلد سيقع في الفوضى التي ستأخذنا الى الخراب الاخير

أكد عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​ماريو عون​ أن "البلد سيقع في الفوضى، والفوضى ستأخذنا الى الخراب الاخير، ولبنان سيكون الخاسر الاكبر".

وفي حديث تلفزيوني له، دعا ماريو عون المتظاهرين الى "الهدوء وشبك الأيادي لانقاذ لبنان"، معتبراً أنه "انهار لبنان وانهرنا جميعا فلنحاول رفعه سوية".

وتعليقا على ملف ​الاستشارات النيابية​ لتكليف رئيس ​الحكومة​، اوضح ان "الامور تتطور تكون بوضع وتصبح بوضع مغاير، ونحن نعيش بأزمة ولا نعرف الى اين وصلت ​الاتصالات​ ومن سيتكلف"، مشيراً الى أنه "كلما تم طرح اسم معين تعلو اسهمه ثم تعود للهبوط".

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