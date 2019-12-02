شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. زعيم المعارضة التركية: أنقرة تلزمها سياسة أخلاقية والتوقف عن الكذب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بثت منصات تركية معارضة، فيديو لزعيم المعارضة التركية كمال كليجدار أوغلو، وهو يؤكد أن تركيا تلزمها سياسة أخلاقية والتوقف عن الكذب.

وقال زعيم المعارضة التركية، خلال الفيديو إن دواود أوغلو صرح خلال فترة توليه رئاسة الوزراء بأنه سيقدم قانون «الأخلاق السياسية» إلى البرلمان، وكانت تلك الجملة من أفضل الجمل التي سمعتها في حياتي الأخلاق السياسية، فهناك قواعد لكل مسألة، للعائلة قواعد، وللتاجر قواعد، وللمحامي قواعد، وللأطباء قواعد، ولموظفي الدولة قواعد .

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وتابع زعيم المعارضة التركية قائلا :"ما هي قواعد السياسيين؟، الكذب بكثرة؟، نعم، ألن تقولوا يكفي، ألن تطالبوا بالتوقف عن الكذب، ألا يلزم الدولة سياسة نظيفة؟، ألا يلزمها سياسة أخلاقية؟، فإنكم جميعا تدفعون الضرائب، والضرائب التي تدفعونها من خوفكم لا تستطيعون حتى أن تسألوا أين تُنفق، فهل هذه هي الديمقراطية !