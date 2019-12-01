على خلفية حادث محاولة انتحار مجموعة من الشباب نزلاء خيرية “عين شق” بالدار البيضاء..المصلي توضح

على خلفية حادث محاولة انتحار مجموعة من الشباب نزلاء خيرية “عين شق” بالدار البيضاء، أول أمس الجمعة؛ قالت جميلة المصلي، وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، انها تتابع مع السلطات المحلية التي تتابع وضعية هؤلاء الشباب، الذين حاولوا الانتحار عبر تعليق أنفسهم في جسر “سيدي معروف”، في مدينة الدار البيضاء.

وأضافت جميلة المصلي، أن خيرية “عين الشق”، صدر في حقها حكما قضائيا سنة 2015، وقد تم مواكبة النزلاء في هذه الخيرية بإجراءات خاصة، مبرزة أن المؤسسة لم تعد قائمة.

وأوضحت المصلي مساء الأحد في برنامج “حديث مع الصحافة”، أنه توجد 1100 مؤسسة للرعاية الاجتماعية، 80 في المئة منها تخص دور الطالبات.

وأبرزت المتحدثة ذاتها، أنه ثمة مؤسسات للرعاية الاجتماعية تمكنت من تكوين أطر، فضلا عن انها تقوم بمجهودات كبيرة، بإيجاد عمل لشباب بلغوا 18 سنة.

لكن في نفس الوقت هناك مؤسسات، بحسبها، تعرف مشاكل، مشيرة إلى الوزارة تتوفر على تشخيص واضح لوضعية هذه المؤسسات.