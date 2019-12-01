هند صبري: الجرأة في السينما مطلوبة في المواضيع لا المشاهد .. وهناك تفاوض بيني وبين مسلسل مغربي-فيديو

قالت الفنانة التونسية هند صبري، إن الجرأة في السينما العربية، مطلوبة في المواضيع وليس المشاهد او اللقطات التي من شأنها خلق صدمة لدى المتلقي العربي، ويمكن أن تتسبب في خسارة فنان لجمهوره.

وقالت هند صبري إنها قدمت العديد من الأدوار الجريئة لكنها وصلت لقناعة مفادها أن مجتمعاتنا لا تتقبل، ما جعلها تحاول تفادي مشاهد يمكن أن تصدم الجمهور.

وتحدثت هند صبري عن مشكل الملكية الفكرية في الفن بالوطن العربي، إذ قالت أن الخلل يكمن في عدم التعامل مع الفن كمصدر رزق للفنان أو المساهم فيه، مضيفة :” يجب أن يكون للتقنيين كذلك حقوق متعلقة بالملكية الفكرية كونهم ساهموا في إنجاز عمل معين”.

وعن المقارنة بين السينما المغربية والتونسية، ترى ياسمين صبري أن ليس هنالك فرق بارز، باعتبار التشابه بين طبيعة المجتمع المغربي والتونسي، ما يجعل كل سينما بينهما تشكل امتداد للأخرى.

ويشارك فيلم ياسمين صبري “نورة تحلم” في المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، وقد قالت عن نجاحه، إن ذلك يعود لطبيعة الفيلم، مضيفة :”يمكن أن يكون وجودي فيه قد ساهم في انتشاره لكن لا أنكر أنه قدم لي اضافة في مشواري الفني كونه دوره مركب وجديد على الجمهور.

Advertisements

وأكدت هند صبري أن طاقم مسلسل “دابا تزيان” المغربي تفاوض معها من أجل المشاركة في إحدى حلقاته ، مشيدة بمجهود قناة “ام بي سي 5” لارضاء الجمهور المغاربي.

كشف هند صبري أن إعجابها بزي القفطان المغربي، لا يدفعها لارتداءه أثناء زيارتها للمغرب فقط، وإنما حتى في مصر حيث تستقر.