كأس “كاف”.. الحسنية يهزم إنييمبا وينفرد بصدارة المجموعة الرابعة

تغلب فريق حسنية أگادير لكرة القدم، مساء اليوم الأحد، على ضيفه إنييمبا النيجيري، بهدفين دون رد، ضمن أولى جولات المجموعة الرابعة لمسابقة كأس الكونفيدرالية الإفريقية “كاف”.

الفريق السوسي لم يمهل ضيفه أكثر من 14 دقيقة ليفتتح حصة التسجيل بواسطة كريم البركاوي، قبل أن يضيف زميله ماليك سيسي ثاني الأهداف عند الدقيقة 19، منهيا الشوط الأول بتقدم الحسنية بثنائية نظيفة.

ولم يطرأ أي تغيير على نتيجة المباراة في شوطها الثاني، ليعلن الغيني سيكو توري حكم المواجهة التي احتضنتها أرضية ملعب أدرار، عن صافرة النهاية، بفوز “غزالة سوس” بهدفين دون مقابل.

ونجح ممثل كرة القدم الوطنية، بفضل هذا الفوز من الانفراد بصدارة المجموعة برصيد 3 نقاط، مبتعدا بفارق نقطتين عن نادي بارادو الجزائري، وسان بيدرو الإيفواري، المتعادلين سلبا، في حين يتذيل إنييمبا جدول الترتيب برصيد خالٍ من النقاط.

ويرحل الفريق السوسي في الجولة القادمة إلى الجارة الجزائر، حيث سيحل ضيفا على بارادو الأحد المقبل، بينما تجمع المباراة الثانية عن المجموعة ذاتها بين إنييمبا وضيفه سان بيدرو.