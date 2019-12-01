أول لاعب ينتقل من مدرسة الفريق إلى أوربا.. الجيش الملكي يعلن انتقال الجباري إلى “كان” الفرنسي

أعلن فريق الجيش الملكي لكرة القدم، اليوم الأحد، انتقال أيوب الجباري ابن مدرسة الفريق العسكري، إلى نادي “كان” الفرنسي.

وأكد الجيش أن انتقال الجباري إلى “كان”، يأتي في إطار الشراكات التي توقعها إدارة العساكر مع مجموعة من الأندية، بغية تعزيز التعاون الرياضي وتبادل الخبرات، التي من شأنها تعزيز القدرات الرياضية و التكوينية للرياضيين بالنادي.

وأشار الفريق العسكري، أن اللاعب البالغ من العمر 19 سنة، سيكون الانتقال الأول من نوعه من مدرسة النادي إلى ناد أوربي.

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وعبر الجباري في “فيديو” قصير عبر الصفحة الرسمية للجيش الملكي على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، عن سعادته بخوض هذه التجربة الاحترافية في القارة الأوربية.

وأوضح اللاعب، أن انتقاله لـ”كان”، جاء بعد اقتناع منقبي النادي الفرنسي بامكانياته، حين شارك في دوري دولي بالديار الفرنسية.

وعن مساره الكروي قال الجباري، إن بدايته كانت مع الفتح الرباطي، الذي قضى معه 4 مواسم، قبل أن ينتقل إلى جمعية سلا لمدة موسم واحد، ومنه إلى الفريق العسكري.