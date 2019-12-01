شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل تسعة أشخاص وجرح 3 آخرين إثر تحطم طائرة أمريكية والان مع التفاصيل

مقتل تسعة أشخاص وجرح 3 آخرين إثر تحطم طائرة أمريكية الأحد 1 ديسمبر 2019 لقي تسعة أشخاص مصرعهم بينهم طفلان وجرح ثلاثة آخرون إثر تحطم طائرة بعيد إقلاعها في ولاية ساوث داكوتا الأمريكية، حسبما ذكرت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية.

Advertisements وكانت السلطات قد حذرت من هبوب عواصف في المنطقة، وفق مسؤولين أمريكيين. وتحطمت الطائرة من طراز بيلاتوس بي سي-12 بعد وقت قصير على إقلاعها، على بعد 1,5 كلم تقريبا من مطار تشامبرلاين وكان على متنها 12 شخصا، كما ذكرت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية.

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