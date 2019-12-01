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شكرا لقرائتكم خبر عن وصول جثامين 13 عسكريا فرنسيا قتلوا في عملية ضد الجهاديين في مالي والان مع التفاصيل
الأحد 1 ديسمبر 2019
جثامين العسكريين الفرنسيين
أعلنت رئاسة أركان الجيوش الفرنسية، اليوم الأحد، وصول جثامين 13 عسكريا فرنسيا إلى بلادهم بعدما قضوا الإثنين في اصطدام مروحيتين خلال عملية ضد الجهاديين في مالي.
وصرح المتحدث باسم رئاسة الأركان الفرنسية فريدريك باربري لوكالة الأنباء الفرنسية أن "الجثامين أصبحت في فرنسا"، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل، مؤكدا إتاحة الوقت لعائلاتهم لوداعهم قبل تكريم رسمي لهم سيقام الإثنين في باريس.
وكان رفاقهم قد أقاموا وداعا تكريميا لهم في قاعدة غاو، قبل أن تنقل طائرة عسكرية النعوش الثلاثة عشر إلى فرنسا.
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