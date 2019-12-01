شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. قتلى بهجوم على كنيسة في بوركينا فاسو والان مع التفاصيل

الأحد 1 ديسمبر 2019 هجوم على كنيسة في بوركينا فاسو قتل 10 مصلين على الأقل الأحد، في هجوم استهدف كنيسة بروتستانتية في هانتوكورا شرق بوركينا فاسو التي سبق أن شهدت هجمات إرهابية عدة على أماكن عبادة، وفق ما أفادت مصادر أمنية.

وقال مصدر أمني، إن "أكثر من 10 أشخاص كانوا يشاركون في القداس قتلوا في هجوم استهدف الكنيسة البروتستانتية في هانتوكورا" في منطقة فوتوري المحاذية للنيجر، فيما قال مصدر أمني آخر إن الحصيلة "14 قتيلاً جميعهم رجال".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. قتلى بهجوم على كنيسة في بوركينا فاسو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.