العبادي: لن أكون طرفًا في اختيار رئيس الحكومة العراقي الجديد

الأحد 1 ديسمبر 2019

العبادي

أعلن زعيم ائتلاف النصر ورئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي، اليوم الأحد، أنه لن يكون طرفًا في اختيار مرشح رئاسة الوزراء؛ لإتاحة المجال أمام ترشيح شخصية تحظى بثقة المحتجين بعيدًا عن الكتل السياسية.



وقال العبادي في بيان: ”حرصت أن تكون مواقفي لصالح الشعب وإصلاح الدولة، وسأبقى أدافع عن الشعب والوطن من موقع المسؤولية الوطنية وليس التنافس ولا المناصب التي رفضتها جميعًا منذ العام الماضي“.

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وأضاف: ”لن أكون طرفًا باختيار مرشّح لرئاسة الوزراء في هذه المرحلة، وأدعو أن يكون مستقلًا وينال ثقة الشعب“.

والائتلاف الذي يتزعمه العبادي هو ثالث أكبر تكتل في البرلمان، ويشغل 42 من أصل 329 مقعدًا.

وكان البرلمان العراقي قد صوت، اليوم الأحد، على قبول استقالة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، لتتحول حكومته إلى حكومة لتصريف الأعمال.

وكان من المنتظر أن يكلف رئيس الجمهورية برهم صالح خلال 15 يومًا مرشح الكتل الأكبر في البرلمان لتشكيل حكومة جديدة خلال 30 يومًا.