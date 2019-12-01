شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن 4 مليارات دولار تم سحبها من البنوك اللبنانية منذ سبتمبر والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 11:33 مساءً, 1 ديسمبر 2019 م المناطق_الرياض قال وزير التجارة اللبناني اليوم الأحد نقلا عن حاكم مصرف لبنان إن 4 مليارات دولار تم سحبها من البنوك اللبنانية منذ سبتمبر.

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