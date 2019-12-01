شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مقتل صحفية.. مطالبات بإقالة رئيس وزراء مالطا والان نبدء بالتفاصيل
ويقول منتقدون إنه يجب على موسكات التنحي فورا، حيث تعالت الدعوات المطالبة بأن يقدم استقالته بعدما تم استجواب الرئيس السابق لديوان موسكات كيث شمبري على ذمة جريمة القتل.
وكان من المتوقع ان يستقيل رئيس الوزراء بعد اجتماع طارئ لحزبه العمالي صباح اليوم الأحد.
وكان نائب بالبرلمان رفيع المستوى قد صرح، في وقت مبكر اليوم الأحد بأنه "من المتوقع أن يعلن (موسكات) أنه سيرحل هذا الصباح، ما زلنا لا نعرف ما إذا كان سيبقى حتى اتمام عملية انتقال السلطة".
وكشفت الصحفية الاستقصائية دافني كاروانا جاليزيا عن فساد حكومي في مدونتها، وقد اغتيلت في انفجار سيارة أكتوبر عام 2017.
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