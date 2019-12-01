العراق: العشائر تدخل على خط المواجهة لحماية المتظاهرين

في السياسة 2 ديسمبر,2019 نسخة للطباعة

مجلس النواب يقبل استقالة عبد المهدي

بغداد ـ وكالات: ذكر شهود عيان أمس أن الزعامات القبلية والعشائرية رفعت سلاحها ودخلت ساحات التظاهر لحماية المتظاهرين والأبنية الحكومية وضبط الأمن لمنع اتساع رقعة الاضطرابات والصدامات مع القوات الأمنية.وقال الشهود، لوكالة الأنباء الألمانية، إن “الزعامات العشائرية والقبلية الكبرى دخلت على خط المواجهة لوضع حد للانفلات الأمني في محافظات ذي قار والنجف وكربلاء والديوانية وميسان وواسط والحلة وكربلاء والبصرة، وذلك على خلفية الاضطرابات التي ترافق المظاهرات الاحتجاجية”.وأوضح الشهود أن “رجال العشائر أقاموا سرادقا خاصا بكل عشيرة ونشروا رجالهم في الشوارع وعند الأبنية الحكومية والسجون وعند مداخل المحافظات وحدودها الإدارية المجاورة لمنع تسلل مخربين”. وذكر الشهود أن المتظاهرين رحبوا بخطوات العشائر بعد أن شهدت المدن أعمال عنف بعيدة عن مطالب المتظاهرين تمثلت بعمليات حرق الأبنية الحكومية والأهلية.وفي محافظة النجف، ذكر شهود عيان أن الاضطرابات الأمنية، وخاصة في محيط مرقد محمد باقر الحكيم، لا تزال متواصلة بعد فشل جميع الوساطات من رجال الدين والزعامات العشائرية لمنع متظاهرين من اقتحام المرقد بحثا عن مشتبه بهم داخل سراديبه.وفي محافظة البصرة لا يزال متظاهرون يغلقون الطرق المؤدية لعدد من حقول إنتاج النفط الخام. وشهدت العاصمة بغداد قيام متظاهرين بإغلاق الطرق وحرق الإطارات لمنع وصول الموظفين وطلبة المدارس والجامعات إلى أماكن عملهم.الى ذلك، وافق مجلس النواب العراقي على استقالة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي على خلفية الاضطرابات التي تعيشها العراق. ونقل تلفزيون العراقية الحكومي عن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي قوله :”سيتم مخاطبة رئيس الجمهورية برهم صالح لتسمية رئيس وزراء جديد حسب المادة 76من الدستور”.وبدأت في وقت سابق أمس وقائع جلسة البرلمان الاستثنائية لمناقشة قبول استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي.وذكرت مصادر في البرلمان لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) أن جلسة اليوم ستناقش تداعيات الاحداث في ذي قار والنجف ومشاريع قوانين اخرى. وأوضحت أن نحو 250 من أعضاء البرلمان حضروا الجلسة.وحدد النائب حســــين عرب خمسة شــــروط لاختيار رئيس الــــوزراء المقبل أبرزها أن “يكون مســــتقلا وشاباً ولم يسبق له أن تسلم أي منصب حكومي ولا يملك سوى الجنسية العراقية، وهذاما يريــــده المتظاهرون الذين يأملون بمســــتقبل أفضل للبلــــد”.وونقلت صحيفة الصباح العراقية عن عرب قوله إن “العــــراق لديه ما يكفي من الكفاءات التي تستطيع إدارة المرحلة المقبلة” ، محذرا مــــن أن “تغليــــب المصالح الفئويــــة والحزبية على المصلحة العامة، يمكن أن يتجــــه بالبلد نحو المجهــــول وان اختيار التشــــكيلة الحكوميــــة يجب أن يجــــري على هذا الأســــاس من خلال اختيار المستقلين ومن رحم الوزارات”. وأضاف أن “نحــــو 70 بالمئة مــــن النواب ســــيرفضون التصويــــت على رئيــــس الحكومة المقبل وتشكيلته الحكومية إذا كانوا من التابعين للأحــــزاب وأن مرحلة ســــيطرة الأحزاب على مؤسســــات الدولــــة انتهت، وبدأت مرحلة أن تستمد الحكومة القادمة شرعيتها من المتظاهرين لتكون وطنية وشــــجاعة ومستقلة”.وأضاف أن “مدة 15 يوماً لاختيار حكومة جديدة ســــتكون كافية جداً في حال الابتعاد عن المصالح الانتهازيــــة والانتفاعية والمغانم، ليتغير البلد نحو الأفضل خلال أشهر”.