الاحتلال يعتزم تسمين استيطانه بالضفة المحتلة

شهيد برصاص قواته في الخليل

القدس المحتلة ـ الخليج 365:

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمس عن مخطط استيطاني جديد لإقامة بؤرة استيطانية في سوق الخضار بالبلدة القديمة بمدينة الخليل في الضفة الغربية. وأفاد رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة في تصريحات صحفية بأن مخطط سلطات الاحتلال الجديد يهدف إلى السيطرة على قلب الخليل لتهويدها وطمس هويتها العربية الإسلامية ، وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي صعدت محاولاتها لتهويد مدينة الخليل وخاصة البلدة القديمة ومحيط الحرم الإبراهيمي الشريف بعد إعلان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في الثامن عشر من نوفمبر الماضي أن الإدارة الأميركية لا تعتبر المستوطنات الإسرائيلية متعارضة مع القانون الدولي متجاهلا بذلك كل القرارات الدولية ولا سيما قرار مجلس الأمن 2334 لعام 2016 الذي يطالب الاحتلال بوقف فوري لكل عمليات الاستيطان على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

الى ذلك، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد فلسطيني مساء أمس الاول برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في الخليل جنوب الضفة الغربية. وقالت الوزارة في بيان صحفي إن الارتباط المدني الفلسطيني أبلغها نقلا عن نظيره الإسرائيلي باستشهاد فلسطيني عقب إطلاق جيش الاحتلال النار عليه قرب بيت عوا جنوب الخليل. وقالت سلطات الإنقاذ الفلسطينية إن جيش الاحتلال الاسرائيلي منعها من الوصول إلى موقع العنف. وذكرت مصادر فلسطينية أن شخصين آخرين أصيبا برصاص جيش الاحتلال في المنطقة التي شهدت اندلاع مواجهات. وقال الجيش الإسرائيلي إنه احتجز الفلسطينيين الآخرين.

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