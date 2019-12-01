السلطنة تشارك في مؤتمر مكافحة تمويل الإرهاب

شاركت السلطنة في الدورة الثانية من المؤتمر الوزاري المعني بمكافحة تمويل الإرهاب والذي عقد مؤخراً في مدينة ملبورن بأستراليا، تحت عنوان :(لا تمويل للإرهاب).

حيث ترأس الوفد العماني المشارك سعادة الدكتور/ حمود بن عامر الوردي القنصل العام للسلطنة بأستراليا.

وتضمن المؤتمر مشاركة قرابة (65) وفداً و(23) وزيراً وممثلون عن (15) هيئة دولية، من بينها منظمة الأمم المتحدة وفريق العمل للإجراءات المالية المعنية بغسل المال (FATF)، وكذلك (28) جهة ممثلة للقطاع الخاص والمنظمات غير الربحية، ويعد هذا المؤتمر استكمالاً لأعمال المؤتمر الوزاري الأول الذي عقد في باريس خلال العام 2018م.وقد ركز المؤتمر الوزاري في دورته الثانية على تقييم تطور التهديدات الإرهابية في منطقة المحيطين الهادي والهندي،وتعزيز الفهم حول المخاطر والتوجهات والأساليب الرئيسة لتمويل الإرهاب، وإبراز أهم الممارسات المثالية للقطاعين العام والخاص على المستوى الإقليمي والعالمي حول مكافحة الإرهاب، والحد من استغلال المنظمات غير الربحية لأهداف وأجندة إرهابية.وقد اتفق المشاركون في نهاية المؤتمر على ضرورة دعم ومساندة سبل التعاون الإقليمي والدولي لمحاربة الإرهاب وتمويله، وكذلك بناء القدرات الأمنية للمجتمع الدولي بشتى قطاعاته لمكافحة تمويل الإرهاب.

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