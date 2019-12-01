الشرطة تفرق آلاف المتظاهرين بـ(الغاز) مع بدء موجة احتجاجات جديدة في هونج كونج

في السياسة 2 ديسمبر,2019 نسخة للطباعة

هونج كونج ـ وكالات: أطلقت الشرطة في هونج كونج الغاز المسيل للدموع لتفريق آلاف المحتجين المناهضين للحكومة امس مع نزولهم للشوارع في المدينة بعد هدوء نسبي في أعمال العنف.

وخرجت المظاهرة في حي تسيم تسا تسوي التجاري بعد أن شارك المئات في مسيرة للقنصلية الأميركية لإظهار “الامتنان” للولايات المتحدة لدعمها للاحتجاجات المناهضة للحكومة التي يشهدها المركز المالي الآسيوي منذ ما يقرب من ستة أشهر. ومر المحتجون وهم يلوحون بلافتات كتب عليها “لا تنسوا لماذا بدأتهم” وبرايات سوداء وعليها شعار يقول “الثورة الآن” عبر منطقة ساحلية في كولون تضم فنادق فاخرة ومراكز للتسوق.

وساد هدوء نسبي هونج كونج على مدى الأسبوع المنصرم منذ إجراء انتخابات محلية الأحد الماضي أسفرت عن فوز ساحق للمرشحين الموالين للديمقراطية. لكن نشطاء تعهدوا بالحفاظ على زخم حركة الاحتجاج بتنظيم ثلاث مسيرات الأحد.

وتهز الاحتجاجات المناهضة للحكومة هونج كونج منذ يونيو مجبرة أحيانا المكاتب الحكومية والشركات والمدارس وحتى المطار الدولي على الإغلاق. وملأ الشبان الشوارع مع أسرهم وأطفالهم بينما جاب العشرات من أفراد شرطة مكافحة الشغب المنطقة في دوريات. واتجه محتجون بعضهم يرتدون أقنعة واقية من الغاز صوب منطقة هونج هوم قرب حرم جامعة بوليتكنيك المحطم. وكان هذا الحرم الجامعي قد تحول لساحة معركة في منتصف نوفمبر عندما تحصن محتجون داخله في مواجهة مع شرطة مكافحة الشغب مما أدى لاندلاع اشتباكات باستخدام القنابل الحارقة ومدافع المياه والغاز المسيل للدموع.واعتقلت السلطات 1100 شخص تقريبا الأسبوع الماضي بعضهم ممن حاولوا الفرار من الحرم الجامعي. وانسحبت الشرطة يوم الجمعة من الجامعة بعد جمع الأدلة وإزالة المواد الخطرة في وقت سابق أمس لوح مشاركون في مسيرة بالعلم الأمريكي وارتدى بعضهم قبعات وقمصانا عليها شعارات مؤيدة للرئيس الأميركي دونالد ترامب. كما رفع البعض لافتة كتب عليها “الرئيس ترامب.. من فضلك حرر هونج كونج”.ووقع ترامب يوم الأربعاء تشريعا أصدره الكونجرس يدعم المحتجين على الرغم من اعتراضات بكين الغاضبة. وتدفق المحتجون عبر المنطقة التجارية بوسط المدينة صوب مقر الحكومة في جزيرة هونج كونج الرئيسية حاملين بالونات صفراء وملوحين بلافتات كتب عليها “لا للغاز المسيل للدموع وانقذوا أولادنا”.