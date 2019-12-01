إيران تؤكد: سنواصل تخصيب اليورانيوم .. وتشكك في جدوى (إنستكس)

طهران ـ وكالات: أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي أن عمليات تخصيب اليورانيوم ستتواصل في منشأة فوردو ، مع استئناف الولايات المتحدة إجراءات الحظر على هذه المنشأة النووية، حسبما أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية. وفي معرض رده على تصريح وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، بأن الولايات المتحدة ستلغي الاستثناءات في إجراءات الحظر بحق منشأة فوردو النووية اعتبارا من 15 ديسمبر 2019، قال صالحي: كانت لدينا 2000 من أجهزة الطرد المركزي في فوردو، وتم تقليلها بعد المفاوضات النووية إلى 1044 جهازا، إذ أن الأوروبيين أرادوا عدم استخدام هذه المنشأة، لكننا أعلنا أننا لا نستغني عن هذه المنشأة واحتفظنا بـ 1044 جهازا للطرد المركزي. وتابع صالحي قائلا: “في الوقت الحاضر يوجد هذا العدد من أجهزة الطرد المركزي في منشأة فوردو، وبسبب نكث الأوروبيين لتعهداتهم، فقد تم استئناف تخصيب اليورانيوم في هذه المنشأة، وما لم ينفذ الأوروبيون تعهداتهم، فإننا سنواصل التخصيب في فوردو”.

من جهة اخرى، شكك رئيس مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) الإيراني علي لاريجاني في جدوى آلية “إنستكس”، التي تهدف إلى إتاحة مواصلة التبادل التجاري الدولي مع إيران رغم العقوبات الأميركية.

وتعليقا على انضمام ست دول أوروبية للآلية قبل يومين، قال لاريجاني في مؤتمر صحفي :”من غير الواضح ما إذا كانت الآلية ستحقق نتائج ملموسة”. وكان جرى إطلاق الآلية في يناير من جانب كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وهي الدول الأوروبية الأطراف في الاتفاق النووي الإيراني.

وأعلنت بلجيكا والدنمارك وفنلندا وهولندا والنرويج والسويد الجمعة الانضمام للآلية، وشددت على أنه “من الضروري أن تعود الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الفور إلى الامتثال الكامل بشروط وبنود الاتفاق النووي”.