القوات الامنية في النجف تدخل حالة الانذار القصوى 'ج'

افاد مصدر امني، الاحد، بأن القوات الامنية في النجف دخلت حالة الانذار القصوى. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "القوات الامنية في محافظة النجف دخلت حالة الانذار القصوى (ج) ١٠٠٪". واضاف المصدر ان "القوة التي وصلت من بغداد ليلة امس الى النجف تحاول انهاء الازمة".

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