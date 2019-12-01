متظاهرون يحرقون الاطارات في البلديات 'صور'

اقدم عدد من المتظاهرين، الاحد، على حرق الاطارات في منطقة البلديات ببغداد. وبحسب ما ذكره مراسل الخليج 365، ان هناك محاولات لقطع الطريق في المنطقة باتجاه سريع القناة.

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