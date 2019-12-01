مقتل عنصرين بالحشد واصابة ثلاثة بتعرض لـ'داعش' اعقبه انفجار عبوة بديالى

افاد مصدر امني، الاحد، بأن عنصرين بالحشد الشعبي قتلا واصيب ثلاثة اخرون بتعرض لـ"داعش" اعقبه انفجار عبوة في ديالى.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "عناصر في داعش هاجموا قوة من الحشد الشعبي في قاطع نفط خانة شمال شرقي ديالى، اعقبه انفجار عبوة ناسفة ما ادى الى مقتل عنصرين من الحشد واصابة ثلاثة اخرين بجروح".
واضاف المصدر، ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، ونقلت المصابين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج والجثتين الى الطب العدلي".
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