حميدتي يطلع أفورقي على سير عملية السلام بالسودان

أطلع نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان "حميدتي"، الأحد، الرئيس الإريتري أسياسي أفورقي على سير عملية السلام في السودان.



وجاءت زيارة حميدتي إلى أسمرا بعد أسبوع من زيارة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك والتي التقى خلالها الرئيس أفورقي وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين.



وأوضح وزير الإعلام السوداني فصل محمد صالح، في تصريحات بمطار الخرطوم الدولي، أن زيارة الوفد الذي يمثل المجلس الأعلى للسلام، جاءت بغرض إطلاع القيادة الإريترية على سير استعدادات الحكومة لجولة المفاوضات القادمة في العاصمة جوبا المقرر لها 10 ديسمبر/ كانون أول الجاري.

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وقال إن الوفد أجرى لقاءا مطولا مع الرئيس أفورقي تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وترتيبات الحكومة والمجلس الأعلى للسلام لجولة المفاوضات القادمة.

وأشار إلى أن الرئيس الإريتري أكد استعداد بلاده لتقديم كل ما من شأنه تحقيق السلام في السودان والوقوف مع الشعب السوداني في خندق واحد انطلاقا من العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين.

ورافق حميدتي خلال زيارته لإريتريا، التي استمرت يوما واحدا، عضوا المجلس السيادي الفريق الركن ياسر العطا ورجاء نيكولا ووزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل محمد صالح.

ومنذ عزل نظام الإخوان الإرهابي في أبريل/نيسان الماضي، تطورت العلاقات بين البلدين بعدما شهدت توترات وصلت إلى حد القطيعة.

وكانت العلاقات الثنائية بين السودان وإريتريا قد شهدت توتراً كبيراً في فبراير/شباط 2018 بعد قيام حكومة الرئيس المعزول عمر البشير بإغلاق الحدود نتيجة اتهامات متبادلة بإيواء المعارضين وتغذية أنشطة التهريب.