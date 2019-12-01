الأمير ويليام يصل إلى الكويت في زيارة رسمية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصل الأمير البريطاني ويليام دوق كامبريدج إلى الكويت، مساء الأحد، في زيارة رسمية للبلاد.

وكان في استقباله وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح ونائبه رئيس بعثة الشرف المرافقة الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح.

كانت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" قد أعلنت في وقت سابق أن الأمير ويلیام سيلتقي في زیارته عددًا من كبار المسؤولین الكويتيين ضمن جولة تشمل أیضا سلطنة عمان.

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وتأتي الزيارة في إطار احتفالات البلدين الصديقين بالذكرى الـ 120 لتوقيع معاهدة الصداقة الكويتية - البريطانية.

ويناقش الأمير ويليام مع كبار المسؤولين في الكويت سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية المميزة بينهما .

كما يحضر دوق كامبريدج التمرين العسكري المشترك بين الكويت وبريطانيا "محارب الصحراء" ويقوم بزيارة أماكن تتعلق بملفات الدفاع والتعليم والبيئة.