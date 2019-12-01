مجزرة معشور واحتجاجات العراق.. نشرة "العين الإخبارية" المسائية

في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، الأحد 1 ديسمبر/كانون أول 2019، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.



ففي السياسة تقرأون: صحيفتان تكشفان عن شبكة فساد لـ"نخبة أردوغان" بجامعات تركية، ليبراسيون: استقالة عبدالمهدي خطوة نحو إنهاء نفوذ طهران بالعراق، قوى سياسية لبنانية ترفض دعوات حزب الله وتطالب بحكومة خبراء، "مجزرة معشور".. ناشطون يتهمون عسكريين إيرانيين بتصفية محتجين، زيارة تاريخية لرئيس وزراء السودان لواشنطن تستهدف تطبيع العلاقات، "الجارديان" تنصح القيادة العراقية الجديدة بوقف التدخل الإيراني، اليونان: أردوغان أكثر الشخصيات انتهاكا للقانون الدولي، مصر واليونان: مذكرة التفاهم الموقعة بين السراج وأنقرة غير شرعية.

وكذلك: فرنسا تستعد لمعركة طويلة ضد الإرهاب بالساحل الأفريقي، مرصد الفتاوى بمصر يحذر من عمليات إرهابية لداعش بأوروبا، زلزال "الاشتراكي الديمقراطي" يهز سلطة ميركل، محمد بن سلمان: زيارتي للإمارات أكدت عمق العلاقات بين البلدين، تصاعد التوتر بين فرنسا وتركيا قبل قمة "الناتو" الثلاثاء، جونسون يتعهد بتشديد أحكام السجن بعد هجوم لندن، رهينة طالبان السابق يروي 6 محاولات لتحريره من قبضة الحركة، سويسرا تحقق في تجسس لاجئ تركي لصالح أنقرة، القمة الخليجية 10 ديسمبر في الرياض برئاسة الملك سلمان، بالفيديو.. جزائريون رافضون للانتخابات يحطمون صناديق اقتراع.

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وعلى الصعيد الاقتصادي: انهيار صادرات إيران إلى الصين خلال 2019، العراق: أوبك+ ستدرس زيادة تخفيضات الإنتاج إلى 1.6 مليون برميل يوميا، الهند تعتزم استثمار 1.39 تريليون دولار لتحفيز الاقتصاد، الإمارات تحتفل بيومها الوطني بتفوق اقتصادي دولي غير مسبوق، السعودية تتولى رئاسة دورتها الحالية.. ما هي مجموعة العشرين G20؟، ارتفاع طفيف لصادرات النفط العراقية في نوفمبر، تونس تهيئ معبرا حدوديا مع الجزائر لاستقطاب 1.8 مليون زائر.

أما في الرياضة فنطالع: ذكرى تأسيس ميلان تعيد إبراهيموفيتش إلى النادي.

وفي الفن: "السينما السورية" تحتفي بـ"درب السماء" .

كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث المتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

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