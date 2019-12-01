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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجامعة العربية: الولايات المتحدة تواصل محاولاتها لتصفية القضية الفلسطينية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
أكدت جامعة الدول العربیة، الیوم الاحد، أن الولایات المتحدة تواصل محاولاتھا لتصفیة القضیة لفلسطینیة والقضاء على أي فرصة لتحقیق السلام بحل الدولتین.
جاء ذلك في كلمة للأمین العام المساعد للجامعة رئیس قطاع فلسطین والأراضي العربیة المحتلة السفیر سعید أبو علي خلال أعمال الدورة ال 103 لمؤتمر المشرفین على شؤون الفلسطینیین في الدول العربیة المضیفة التي تستمر خمسة أیام.
وقال" ان حل الدولتین ھو الخیار الدولي الذي عزلت الولایات المتحدة "نفسھا عنه وتنكرت له" مضیفا أن المحاولات الأمریكیة تجابه بموقف عربي ودولي رافض بقوة لأي مساس بحقوق الشعب الفلسطیني وقرارات الشرعیة الدولیة.
وأشار ابو علي الى تطابق السیاسات والمواقف الاسرائیلیة الأمریكیة التي تھدف لتصفیة القضیة الفلسطینیة من خلال استمرار التنكر والعدوان على حقوق الشعب الفلسطیني ومحاولات الاطاحة بمرتكزاتھا القانونیة وفرض الواقع القسري المعادي لحقوق ووجود الشعب الفلسطیني.
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