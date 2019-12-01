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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عواصف ثلجية بعدة ولايات أمريكية تحوّل عيد الشكر إلى كابوس والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 ديسمبر 2019
الخليج 365
قال خبراء الطقس في أمريكا إن المسافرين سيمضون على الأرجح وقتًا أطول في طريق العودة إلى منازلهم بسبب تساقط الثلوج وتكون الجليد وهطول الأمطار اليوم الأحد الذي يعد أكثر أيام السفر ازدحامًا في الولايات المتحدة خلال عطلة عيد الشكر.
وأوضح ”برايان هيرلي“ الخبير بالهيئة الوطنية للأرصاد الجوية إنه من المتوقع أن يصل ارتفاع الثلوج إلى 15 سنتيمترًا في منطقة بوسطن الكبرى اليوم الأحد وغدًا الاثنين لكنه سيكون أقل في نيويورك بسبب اختلاف معدل سقوط الأمطار على المدينتين.
وأضاف أن من المنتظر هبوب رياح عاتية على شيكاجو يصحبها انهمار ثلوج، مضيفًا ”بالتأكيد يوم سفر صعب في كل مكان“.
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