الرياض تستضيف القمة ال40 لمجلس التعاون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 ديسمبر 2019

الخليج 365

أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، أن قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، سيعقدون اجتماع الدورة الـ40 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون في مدينة الرياض يوم الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر 2019، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

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وقال الدكتور الزياني، إن "المجلس الوزاري سيعقد اجتماعه التحضيري للقمة الخليجية في مقر الأمانة العامة في مدينة الرياض يوم الإثنين 9 ديسمبر 2019"، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأوضح أن "قادة دول مجلس التعاون سيبحثون عدداً من الموضوعات المهمة لتعزيز مسيرة التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات السياسية والدفاعية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى تدارس التطورات السياسية الاقليمية والدولية، والأوضاع الأمنية في المنطقة، وانعكاساتها على أمن واستقرار دول المجلس.

وعبر أمين مجلس التعاون عن ثقته بأن "القمة الـ40 لقادة دول المجلس، ستخرج، بعون الله، بقرارات بنّاءة تعزز من اللحمة الخليجية وتعمق الترابط والتعاون والتكامل بين الدول الأعضاء، وترسخ أركان المجلس المبارك".