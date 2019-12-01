شكرا لقرائتكم خبر عن ولي عهد إيران السابق: انهيار نظام الملالي حتمي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

أكد ولي عهد إيران السابق رضا بهلوي، أن انهيار نظام الملالي أمر حتمي، مشدداً على أن الاستعداد له ضرورة حيوية.

وأشار بهلوي في بيان، إلى أن توفير أدوات الاستعداد الوطني للقيادة السياسية الانتقالية هو مسؤولية الجمیع.

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وأضاف: «إعادة هيكلة السلطة السياسية الجديدة لقيادة عملية الانتقال يجب أن تبدأ الآن، فهذه القيادة هي التي ستهيئ البلاد لعملية انتقال قانونية وسياسية واقتصادية على أساس صندوق الاقتراع، ومثل هذه العملیة تحتاج إلى مساعدة أفضل الأبناء والمواهب الإيرانية من الناشطين المدنيين والسياسيين إلى المستويات العسكرية والمدنية».

وتابع: «الانتقال المنخفض التكلفة إلى الحضارة الجديدة التي نسعى إليها سيكون مرتبطاً بشكل أساسي بوحدات القوات المسلحة الإيرانية تحت إشراف القيادة السياسية، وتعاون الهیکل الإداري في البلاد سيسرع ويسهل هذه العملية».

ولفت ولي عهد إيران السابق، إلى أن تشكيل مثل هذه العلاقات سيحدد مهمة الشعب وهیکل الجيش والدولة مع قادة النظام، مطالباً بجيش شعبي لحماية إيران وليس الحرس الثوري الذي استضعف 60 مليون إيراني لحمایة أقلیة فاسدة.