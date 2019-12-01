عبود: إمكانية لإنقاذ العام الدراسي بحال كان هناك قرار بتحييد القطاع عن التحركات

أكد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود، في حديث تلفزيوني، أن هناك إمكانية لإنقاذ العام الدراسي، في حال كان هناك قرار بتحييد القطاع عن التحركات في الشارع لأسباب تربوية وإنسانية.
من ناحية أخرى، شدد عبود على أن ليس دور الأساتذة البحث عن المصادر التي تستطيع من خلالها المدارس تأمين رواتب الأساتذة، لافتاً إلى أن القانوني يتحدث عن عقد يفرض على المدرس تأدية رسالته التربوية، مقابل تأمين المدرسة الراتب له مقابل ذلك.
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