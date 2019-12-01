نزيه جباوي: لتحييد الطلاب والمدارس عن التحركات في الشارع

دعا رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي نزيه جباوي، في حديث تلفزيوني، إلى تحييد الطلاب والمدارس عن التحركات في الشارع، مشدداً على أن "مطالب الحراك هي مطالبنا ونحن لسنا ضده، لكن هناك مدارس وطلاب لا تفتح أبوابها".
وأكد جباوي ضرورة الحفاظ على العام الدراسي، مشيراً إلى أن "حديث بعض الطلاب عن أن العلم لن ينفع، طالما أن الطالب ل يجد فرصة عمل في المستقبل خطير".
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