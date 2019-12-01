نزيه جباوي: لتحييد الطلاب والمدارس عن التحركات في الشارع

دعا رئيس ​رابطة أساتذة التعليم الثانوي​ الرسمي ​نزيه جباوي​، في حديث تلفزيوني، إلى تحييد ​الطلاب​ و​المدارس​ عن التحركات في الشارع، مشدداً على أن "مطالب الحراك هي مطالبنا ونحن لسنا ضده، لكن هناك مدارس وطلاب لا تفتح أبوابها".

وأكد جباوي ضرورة الحفاظ على ​العام الدراسي​، مشيراً إلى أن "حديث بعض الطلاب عن أن العلم لن ينفع، طالما أن الطالب ل يجد فرصة عمل في المستقبل خطير".